إبراهيموفيتش يعود للمنتخب السويدي قبل تصفيات يورو 2024

المصدر: وكالات

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بات من المقرر أن يعود زلاتان إبراهيموفيتش للمنتخب السويدي، بعدما تم اختياره في قائمة الفريق استعدادا لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث سيلعب الفريق أمام كل من بلجيكا وأذربيجان.

وقضى مهاجم ميلان الإيطالي أغلب فترات الموسم الحالي بعيدا عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة في الركبة نهاية موسم 2021/2022 بعد فوزه باللقب مع ميلان.

ورغم أنه لعب أكثر من ساعة فقط خلال ثلاث مباريات منذ عودته هذا العام، فإن صاحب الـ41 عاما تواجد في قائمة يان أنديرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي.

وبحديثه عن قراره باستدعاء المهاجم المخضرم رغم الشكوك حول لياقته البدنية، أشاد المدرب بتأثير إبراهيموفيتش خارج الملعب مع التأكيد على وجود دور له داخل الملعب.

وأضاف: "أنا وزلاتان كنا على تواصل طوال تلك الفترة التي كان مصابا خلالها".

وأوضح: "الآن هو يشعر بأنه في حالة جيدة بدرجة كافية للتواجد في القائمة".

كان الظهور الأخير لإبراهيموفيتش مع منتخب السويد منذ ما يقارب عام مضى، حينما خرج منتخب بلاده من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر أمام المنتخب البولندي.

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