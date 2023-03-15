ريال مدريد يتفق مع بنزيما على تجديد عقده حتى صيف 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاتفاق الشفهي بشأن تجديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد حتى صيف 2024 بلغ مراحله الأخيرة، وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية التي زفت البشرى السارة لجمهور الملكي.

وينتهي عقد بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي.

وبحسب الصحيفة فقد توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي مع بنزيما، بشأن تجديد عقده حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما التقى مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قبل أيام قليلة، وتوصلا لاتفاق بشأن التجديد حتى 2024.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي، خلال الأسابيع المقبلة.

وترددت أنباء حول إمكانية رحيل بنزيما، في ظل تراجع مستواه مؤخرا، وغيابه عن عدد كبير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز