الدوري الأمريكي أو برشلونة.. بيكيه يتحدث عن مستقبل ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تزامل معه في النادي الكتالوني فترة ليست بالقصيرة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال بيكيه: "ليو وحده من يعرف مستقبله، لقد فاز ببطولة كأس العالم، الحلم العظيم الذي كان ينتظره، لا أحد يمكنه أن يشك أنه الأفضل في التاريخ".

وأضاف: "الآن هو من سيقرر مستقبله، إذا أراد الاستمرار في الملاعب ربما سيكون اختياره برشلونة، لكن إذا كان اكتفى بما حققه قد ينتقل إلى الدوري الأمريكي".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وهناك العديد من التكهنات حول إمكانية استمراره مع العملاق الفرنسي، في ظل تلقيه عروضاً سعودية وكذلك عرضاً من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز