نحن هنا من أجل الفوز.. كلوب يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن الريدز سيقاتل ويقدم كل ما لديه في مباراة ريال مدريد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن ليفربول ليس لديه ما يخسره أمام الميرنغي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "نحن ليس لدينا ما نخسره، ريال مدريد لا يفتقد إلى الإقناع أو الثقة، لا شيء يمكن أن يثيرهم بشكل سلبي حقاً بفضل الطريقة التي يلعبون بها، نحن نلعب بشكل مختلف لذا فالأمر يتعلق بالعقلية".

وواصل: "إنهم يحبون الركض، لديهم مودريتش وبنزيما وكروس وتشواميني ولاعبين شباب رائعين، لقد خسرنا من قبل ضدهم لكننا لعبنا بعض المباريات الجيدة أيضاً أمامهم، نحن هنا من أجل الفوز، وهذا أمر صعب للغاية، سنواجه أحد أفضل فرق العالم، لا يمكنني أن أجلس هنا وأقول إن تسجيل ثلاثة أهداف ليس مشكلة بالطبع لا، سنحاول".

وأكمل: "نحن نريد أن نفعل ما فعلناه في الشوط الأول من مباراة الذهاب، ولكن بدون الأهداف التي استقبلناها، ربما لن نحقق ذلك، وأعتقد أن 100% من الناس هنا يعتقدون أنه ليس لدينا فرصة، ولكن أنا أؤمن بذلك، إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1٪ فقط للفوز والتأهل، فإننا سنتمسك بها، نلعب ضد خصم قوي ونحاول الفوز أمامه، هذا أمر ممكن، لذلك نحن هنا، علينا أن نكون في قمة مستوانا من أجل الفوز، حتى دون التأهل".

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال، وينطلق اللقاء في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

ويملك ريال مدريد أفضيلة نسبية أمام ليفربول، بعدما انتصر في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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