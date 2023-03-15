لتعويض فان دايك.. ليفربول يسعى لضم أفضل مدافع في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول يضع عينه على مدافع من الدوري الإيطالي، لضمه وتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأداء السيء الذي قدمه الريدز في الموسم الحالي، على مستوى خط الدفاع.

ووفقًا لصحيفة "الماتينو" الإيطالية، فإن ليفربول يسعى لضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع نادي نابولي صاحب الـ 26 عاماً، الذي قال عنه مدرب البارتينوبي لوتشيانو سباليتي، في تصريحات سابقة أنه أفضل مدافع في العالم خلال الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول سيعمل على التعاقد مع مدافع نابولي لتعويض جهود مدافعه المخضرم فيرجيل فان دايك، الذي يعاني من إصابات متكررة خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الصفقة قد تكلف خزينة الريدز 43 مليون جنيه إسترليني.

ويعد كيم مين جاي واحد من أبرز المدافعين بالدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، ونجح في تعويض رحيل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن صفوف نابولي، الذي انضم إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم الحالي.

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