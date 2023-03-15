آخرها السيتي وانتر‬‎ ميلان.. الأندية المتأهلة لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يترقب عشاق كرة القدم بداية الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تتصاعد الإثارة والحماس كلما اقتربنا منها واشتعلت المنافسة بين كبار أوروبا، بهدف الوصول إلى منصة التتويج.

وحسم مانشستر سيتي وانتر ميلان تأهلهما إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب لايبزغ الألماني وبورتو البرتغالي، بعد تخطيهما بدور الـ 16، أمس الثلاثاء، لينضما إلى باقي الفرق التي حسمت تأهلها في وقت سابق.

ومازالت هناك فرق تحتفظ بحظوظ قوية في التأهل، أو لديها أمل طفيف في تحقيق المفاجأة، مثل ليفربول الذي تعرض لهزيمة ثقيلة على يد ريال مدريد بنتيجة 2/5 في مباراة ذهاب دور الـ16.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022

- بنفيكا البرتغالي، كان أول الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كلوب بروغ البلجيكي، بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

- تشيلسي الإنجليزي، خطف بطاقة التأهل من دورتموند بالفوز 2-0 والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.

- بايرن ميونخ الألماني أطاح بنظيره باريس سان جيرمان من البطولة بالفوز عليه 3-0 في مجموع المباراتين.

- ميلان الإيطالي وصل إلى ربع النهائي متفوقاً على توتنهام بفضل هدف دون رد في لقاء الذهاب.

-انتر ميلان الإيطالي تمكن من الوصول إلى ربع النهائي بعد الفوز 1-0 في مجموع مباراتيه على بورتو البرتغالي.

- مانشستر سيتي الإنجليزي ضرب لايبزيغ بنتيجة قياسية 7 أهداف نظيفة، بعد التعادل معه ذهابا بهدف لمثله.

ويكتمل عقد المتأهلين بنتيجة مواجهة نابولي الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الليلة، علماً بأن نتيجة الذهاب انتهت بهدفين دون رد لصالح نابولي، ومباراة إياب ريال مدريد وليفربول، التي جاءت نتيجة ذهابها 2/5 لصالح الريال.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022

تقام قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الجمعة المقبل، بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي 11 و12 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب 18 و19 من الشهر ذاته، فيما سيكون ذهاب نصف النهائي 9 و10 مايو، والإياب 16 و17 مايو، أما المباراة النهائية ستقام 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

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