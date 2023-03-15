مانشستر سيتي يهزم لايبزج ويتأهل لربع النهائي

المصدر: أ ف ب

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تأهل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على لايبزج الألماني 7-0.

واستفاق المارد النروجي إرلينغ هالاند من قمقمه وسجّل خماسية قياسية (22 من ركلة جزاء، 24، 45+2، 54، و57).

وأضاف الألماني إيلكاي غوندوغان هدفاً سادساً (49)، والبلجيكي كيفن دي بروين (90+2) الهدفين الاخرين، ليتأهل سيتي على حساب لايبزيغ بفوزه 8-1 في مجموع المباراتين.

وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل لأبطال إنكلترا في ألمانيا ذهاباً، قبل أن يرد لايبزيغ قبل ثلث ساعة من النهاية بهدف المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول.

وبخماسيته هذه، بات هالاند ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دانييتسك الأوكراتي في أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في مارس 2012.

وبالتالي، لم يخسر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي جدد عشية المباراة ثقته بهالاند، في مبارياته التسع الأخيرة في المسابقات كافة، محققاً سبعة انتصارات وتعادلين.

وبدأ سيتي المباراة بهجوم ضاغط حصر فيه اللعب في جهة الضيف الألماني، وبهذا الضغط، تحصّل «سيتيزنس» على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والعشرين، ترجمها هالاند بنجاح إلى يسار الحارس.

وسرعان ما أضاف النروجي الهدف الثاني بعدما سدد دي بروين، الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة منذ ثلاثة أسابيع، كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة، وتابعها هالاند برأسه في الشباك.

ووقّع هالاند على الـ«هاتريك» قبل نهاية الشوط الأول بعد دربكة أمام المرمى (45+2).

ومع افتتاح الشوط الثاني، سجل غوندوغان الهدف الرابع بتسديدة أرضية زاحفة (49)، قبل أن يضيف هالاند الخامس بسهولة (54).

وأحرز هالاند خماسيته بالهدف السادس لسيتي في الدقيقة 57، بعدما تابع تسديدة من السويسري مانويل أكينجي صدها الحارس.

واختتم دي بروين مهرجان أهداف سيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليوقّع على الهدف السابع (90+2).

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