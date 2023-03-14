«فيفا» يعلن إقامة بطولة جديدة مستحدثة من كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استحداث بطولة جديدة تقام بين أندية العالم، بعد تغيير نظام مونديال الأندية، على أن تنطلق 2024.

وأكد "فيفا" في بيان رسمي، أنه نظراً لطلب الاتحادات القارية مشاركة أبطالها في مسابقة دولية بين بعضها البعض كحافز لها، قرر "فيفا" استحداث البطولة، مؤكداً أن نسخة 2023 من كأس العالم للأندية هي الأخيرة بشكلها الحالي بمشاركة 7 فرق فقط، على أن تقام النسخة الجديدة بداية من عام 2024.

واعتباراً من عام 2024، ستنطلق مسابقة الأندية السنوية وستضم هذه المسابقة أبطال مسابقات الأندية الرئيسية في جميع الاتحادات القارية عدا أوروبا، وتختتم بنهائي يتم لعبه في مكان محايد، بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز في التصفيات بين القارات.

ولم يكشف البيان تفاصيل البطولة، لكنه أشار للإعلان عن النظام وكافة الأمور المتعلقة بها في وقت لاحق.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستنطلق بنسخة مطورة عبر مشاركة 32 فريقاً، كل 4 سنوات.

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