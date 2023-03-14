لبناء فريق جديد.. ليفربول يفكر في عرض صلاح للبيع

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ليفربول قد يفكر في بيع الدولي المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستفادة المالية من وراء رحيله وبناء فريق جديد.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ليفربول يحتاج إلى تمويل كبير من أجل إعادة بناء الفريق، وقد يتجه إلى بيع صلاح، عقب نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك ليطابق ما صرح به لاعب ليفربول السابق جون ألدريج، الذي هاجم صلاح ووصفه بأنه فاقد للشغف، وليفربول عليه بيع اللاعب، وقال ألدريج في تصريح خلال الأيام القليلة الماضية: "في المواسم الماضية، كان لدى كلوب فريق يمتلك الكثير من السرعة والقوة والرغبة، لكن كل هذا تغير، وأنا أنظر إلى لغة جسد محمد صلاح، وشيء ما ليس صحيحاً".

وأضاف: "بعد أهدافه ضد مانشستر يونايتد، كنت أتطلع إلى صلاح لقيادة الفريق لبقية الموسم، نعلم جميعاً كم كان صلاح وما زال جيداً، لكنه كان سيئاً أمام بورنموث ولن أحتاج أن أخبره بذلك، قد يكون هناك جدلاً بخصوص بيع صلاح، لكن هذه الفكرة يمكن أن تنتظر حتى نهاية الموسم".

وكان صلاح وقع عقداً لثلاث سنوات مع ليفربول الصيف الماضي، ليستمر بموجبه بين صفوف الريدز حتى يونيو 2025.

وسجل صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، 22 هدفاً، وصنع 11 هدفاً، خلال 38 مباراة حتى الآن.

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