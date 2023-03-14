هازارد: أتمنى البقاء مع ريال مدريد ولا أتحدث مع أنشيلوتي.. والمدرب يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد، أن رغبته تكمن في البقاء مع ريال مدريد، حتى نهاية عقده صيف 2024.

ويمتلك هازارد عقداً مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أنه لا يشارك بانتظام في الآونة الأخيرة، مما جعل العديد من التقارير تؤكد احتمالية رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وفي تصريحات لإذاعة "RTBF" البلجيكية، أكد هازارد إنه يرغب في استكمال مسيرته مع ريال مدريد، حيث قال: "افتقد اللعب والتواجد في الملعب والشعور بالأهمية، عندما تشعر بالأهمية، تكون لديك الثقة، وعندما تشجعك الجماهير سيصبح الأمر أسهل".

وأضاف: "أتفهم الشكوك المحيطة بي بشأن الرحيل في الصيف المقبل، لكن بالنسبة لي أريد البقاء هنا مع ريال مدريد في الموسم المقبل، واحتاج للوقت للعودة لتسجيل الأهداف".

وواصل: "أريد أن أستمتع في الملعب، الدورات التدريبية جيدة، ولكن ما يبقينا على قيد الحياة هو المشاركة في المباريات، آمل أن أتمكن من المساهمة بشيء وأن يستمر المدرب في الاعتماد علي".

وتابع: "سنرى ما إذا كان بإمكاني المشاركة حتى في نهاية الموسم، الأمر متروك لي لأظهر له في التدريبات أنه يمكنه الاعتماد علي، ولم أشارك حالياً بسبب جودة زملائي في الفريق، الفريق يفوز ولذا من الصعب تغيير التشكيل، ربما استحق المشاركة أقل من الآخرين في وجهة نظره".

وعن علاقته بكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قال هازارد: "هناك احترام متبادل بيننا، لكنني لن أقول إننا نتحدث سوياً، لا نتحدث مع بعضنا البعض".

وأتم: "هناك دائماً احترام بيننا حتى لو لم يجعلني أشارك بعد الآن، يجب أن أحترم رجل مثله، لما يمثله بالنسبة لكرة القدم وما فعله في مسيرته".

ويتواجد هازارد على دكة بدلاء ريال مدريد في معظم اللقاءات خلال الفترة الأخيرة، بعد عودته من الإصابة.

أنشيلوتي يرد على هازارد

ومن جانبه رد أنشيلوتي على تصريحات هازارد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد وليفربول، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غداً الأربعاء، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقال أنشيلوتي: "العلاقة مع هازارد ليست باردة، عليك أن تقدر كلا وضع الطرفين، لقد كان صادقاً للغاية في كلماته بالفعل، ولا نتحدث كثيراً لأن الأمر قد يكون مسألة شخصية، أهم شيء بالنسبة لي، أنه لا يزال يحترمني، تماماً كما أحترمه".

وتابع: "هازارد لا يشارك لأنه لديه الكثير من المنافسين في مركزه، مثل فينيسيوس الذي يلعب بشكل جيد للغاية".

وعن إمكانية بقاء هازارد مع الريال في الموسم المقبل، قال المدرب: "في الموسم المقبل، لديّ اللاعبين الذين سيوفرهم النادي لي".

وعن مواجهة الإياب أمام ليفربول، قال الإيطالي المخضرم: "لقد فعلنا الكثير من الأمور الجيدة في مباراة الذهاب، لكننا لن نخطط للعب مباراة مغلقة غداً لأننا نلعب أفضل بالشكل الهجومي، لذلك أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة".

وأردف: "مباراة الغد ستكون أكثر تعقيداً علينا من ليفربول، سيلعبون في أفضل حالاتهم منذ الدقيقة الأولى ولا يهم ما سيحدث، لكننا سنحاول السيطرة على الوضع من البداية، لدينا ضغوط أكثر من المنافس".

وعن أزمة كريم بنزيما ومدرب فرنسا ديدييه ديشامب، قال أنشيلوتي: "هذه قضية شخصية، أنت تتحدث عن ثنائي أحترمه كثيراً، إنه موضوع لا يتحدث كريم عنه، ولا أعتقد أنه يقلقه".

وبخصوض موقف كامافينغا، قال مدرب ريال مدريد: "إنه يؤدي بشكل جيد، ضد إسبانيول ارتكب خطأ فادحًا، لكنه بعد ذلك قدم مباراة جيدة للغاية، إنه لا يمكن المساس به حالياً، أو في المستقبل أيضاً".

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد نجح في اكتساح ليفربول في لقاء الذهاب بنتيجة 2/5، التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

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