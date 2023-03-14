نظام جديد لبطولة كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن النظام الذي سيعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم 2026، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، بإجمالي 104 مباراة، خلال 39 يوماً.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن الاتحاد الدولي يستعد للإعلان عن النظام الجديد لكأس العالم 2026، من خلال السنوي المقرر انعقاده اليوم في كيجالي عاصمة رواندا

وأكدت الصحيفة، إنه بخلاف إقامة البطولة بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في استضافة ثلاث دول وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، هناك نظام تم وضعه لشكل المنافسة متمثل في تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة، بدلاً من الاقتراح السابق بمشاركة 3 منتخبات على 16 مجموعة.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، فضلاً عن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث لدور الـ 32 الذي سيبدأ، من خلاله الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

وسيقلص "فيفا" فترة تحضيرات المنتخبات قبل البطولة من 23 يوماً إلى 16 يوماً، خاصة مع زيادة عدد أيام البطولة من 30 إلى 39 يوماً، علماً بأن 16 منتخباً سيتأهل من أوروبا، و9 من إفريقيا، و8 من آسيا، و6 من أمريكا الشمالية، ومثلها من أمريكا الجنوبية، و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

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