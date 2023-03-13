يغيب لفترة طويلة.. إصابة جديدة تضرب توغبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة جديدة، بشأن لاعبه الفرنسي بول بوغبا، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وغاب بوغبا عن المشاركة مع يوفنتوس في المباراتين الأخيرتين أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي، وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكره يوفنتوس في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، فإن بوغبا يعاني من تمزق خفيف في الفخذ الأيمن، وبدأ بالفعل عملية التأهيل من أجل استئناف النشاط.

وجاء بيان يوفنتوس، كالتالي: "خضع بونوتشي وبوغبا لفحوصات طبية اليوم في مركز يوفنتوس الطبي، بونوتشي عانى من ضربة قوية في الساق اليسرى وستتم مراقبة حالته يومياً، بوغبا يعاني من تمزق خفيف في الفخذ الأيمن وبدأ بالفعل عملية التأهيل من أجل استئناف النشاط".

وسبق وقرر ماسيميليانو أليغري استبعاد بوغبا من قائمة يوفنتوس لمباراة فرايبورج بالدوري الأوروبي لأسباب انضباطية، بعدما حضر متأخراً للتدريبات، ثم تم استبعاده من جديد في مباراة سامبدوريا، بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن بول بوغبا سيغيب عن المشاركة مع يوفنتوس لمدة شهر آخر، على خلفية هذه الإصابة.

يذكر أن بوغبا غاب فترة طويلة منذ بداية الموسم، على خلفية الإصابات التي يتعرض لها، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022.

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