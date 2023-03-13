ضربة قوية لبرشلونة.. إلغاء تسجيل عقد جافي الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي برشلونة، ضربة قوية بشأن العقد الجديد للاعبه بابلو جافي.

وسبق وأعلن برشلونة في سبتمبر الماضي تمديد عقد بابلو جافي بشكل رسمي مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، إلا أنه فشل في تسجيل عقد اللاعب بسبب أزمة اللعب المالي النظيف، وحصل برشلونة بعدها على حكم لتسجيل عقد جافي والحفاظ على استمراره بين صفوفه، إلا أن رابطة الدوري الإسباني طعنت على هذا القرار.

وبحسب شبكة "Relivo" الإسبانية، فإن المحكمة الرياضية أصدرت قراراً بإيقاف الإجراءات التي تمكن برشلونة من تسجيل عقد جافي، وبناء على هذا القرار، أصبح عقد جافي الجديد مع برشلونة مُعلق بانتظار قرار نهائي، لحسم ملف التسجيل من عدمه.

وتعود الأزمة إلى أن برشلونة تأخر في تقديم الدعوى يوم واحد، مما جعل المحكمة ترسل الى رابطة الليغا صباح اليوم الاثنين، برفع التدابير التي تمت لتسجيل عقد جافي، وهو ما أبطل إجراءات تسجيل العقد.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني قاعدة جديدة نوفمبر 2022، بعدما أعلن برشلونة عن تجديد جافي، تلزم هذه القاعدة جميع الأندية التي استخدمت الرافعات الاقتصادية بتقديم خطة إذا أرادت تسجيل عقد جديد.

ويحق لجافي المشاركة مع برشلونة بشكل طبيعي ولكن برقمه القديم 30 بدلاً من 6، كما يحق للنادي الإسباني الاستئناف على قرار إلغاء تسجيل عقد لاعبه الشاب، لكن من غير المرجح أن يتم إبطاله في أي وقت قريب، ما يضع النادي في ورطة كبيرة، حيث سيتعين على إداراته مراجعة راتب جافي للموسم الجاري والموسمين التاليين، بما يتماشى مع القانون الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يلزم الأندية الحاصلة على رافعات مالية، بتقديم خطة لتسجيل اللاعبين.

وسيعود جافي إلى كونه جزء من الفريق البديل لبرشلونة، ومع مواصلة اللعب مع الفريق الأول، حيث يمتلك عقداً سارياً ومعتمداً من رابطة الدوري الإسباني كلاعب في الفريق ب، لكنه سيكون مضطراً للتخلي عن قميصه رقم 6، والعودة إلى قميصه السابق رقم 30، حتى انتهاء الأزمة.

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