دفعة معنوية قبل مواجهة ليفربول.. بنزيما يشارك في تدريبات ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي ريال مدريد دفعة معنوية قوية، قبل مباراته المرتقبة أمام نظيره ليفربول، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وشهدت تدريبات ريال مدريد مشاركة كريم بنزيما بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة، ليؤكد جاهزيته لمواجهة ليفربول.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أكد في تصريحات سابقة أن بنزيما سيكون جاهزاً لمواجهة ليفربول المقبلة، بعدما غاب اللاعب الفرنسي عن مباراة الميرنغي الأخيرة أمام إسبانيول، بالدوري الإسباني

ونجح ريال مدريد في الفوز على ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول المقبلة، في الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنصه من ليفربول عقب الفوز عليه بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة الفرنسية باريس.

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