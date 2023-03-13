لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينظم إفطاراً جماعياً في رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي تشيلسي، إقامة حفل إفطار جماعي، خلال شهر رمضان المقبل.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني، قال: "يقيم النادي إفطاراً جماعياً للمسلمين خلال شهر رمضان، يوم 26 مارس المقبل".

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه، أن أعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين وعدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي، مدعوين لحضور حفل الإفطار، إلى جانب موظفي النادي.

وأشار البيان إلى أن حفل الإفطار الجماعي، سيقام على ملعب ستامفورد بريدج، وسيكون هو الحدث الأكبر في المملكة المتحدة، خاصة وإنه يحدث للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، على أن يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة الخيمة الرمضانية الخيرية.

وقال سيمون تايلور رئيس مؤسسة تشيلسي الخيرية في تصريحات رسمية عبر موقع النادي: "فخورون كوننا أول نادٍ في الدوري الإنجليزي ينظم مثل هذا الحدث، الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني، وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس".

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