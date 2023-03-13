أولى الخطوات الرسمية.. ريال مدريد يبدأ المفاوضات مع بيلينغهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعتبر جود بيلينغهام نجم نادي بوروسيا دورتموند، هدفاً رئيسياً لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف ريال مدريد ضم بيلينغهام صاحب الـ 19 ليواصل تدعيم مركز خط الوسط، بعدما تعاقد مع الثنائي إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني في الموسمين الماضيين.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، بدأ ريال مدريد أولى خطوات التعاقد مع بيلينغهام، حيث سافر أحد مسؤولي النادي إلى ألمانيا، لمقابلة اللاعب وعائلته، والتعرف عليه بشكل مباشر، مثلما هو متبع في الأندية الأوروبية الكبرى.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيضطر إلى الدخول صراع مع ليفربول الذي يضع عينه أيضاً على صفقة بيلينغهام، مشيرة إلى أنه في ألمانيا يقولون إن أنفيلد ستكون الوجهة المفضلة للاعب الشاب.

يذكر أن بيلينغهام خاض مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم 33 مباراة في كافة المسابقات، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

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