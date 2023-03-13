رغم ملل الميرنغي من موقفه.. حالة وحيدة تقرب ريال مدريد من ضم مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن هناك حالة من الملل تسيطر على مسؤولي نادي ريال مدريد بشأن ملف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يعد مهتماً بتصريحات مبابي التي أطلقها حول مستقبله بعد مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، خاصة إنه أصابهم بالملل على خلفية تصرفاته وتصريحاته من قبل، حيث قال إنه يخطط لحصد لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم وبعدها سيرى ما سيحدث، وهي التصريحات التي أدلى بها من قبل على مدار الموسمين الماضيين.

وشددت الصحيفة، على أن ريال مدريد يترقب موقف مبابي مع باريس سان جيرمان، إلا أنه لن يراهن على انضمامه لصفوفه الموسم الجديد، حيث قرر ريال مدريد التحرك فقط لحسم صفقة مبابي في حالة واحدة وهي أن ينجح اللاعب في الرحيل بمفرده عن صفوف باريس سان جيرمان، خاصة وأن الميرنغي لا ينوي الدخول في مفاوضات مرة أخرى مع النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك شك ينتاب مسؤولو باريس سان جيرمان بشأن مستقبل مبابي مع الفريق الفرنسي، لاسيما عقب الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

يذكر أن ريال مدريد دخل في مفاوضات جادة مع باريس سان جيرمان صيف 2021 لضم مبابي، مقابل 180 مليون يورو، إلا أن البي سي جي تمسك باستمراره، وكان الميرنغي قاب قوسين أو أدنى من ضم مبابي في صفقة انتقال حر الموسم الماضي، إلا أن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة وجدد عقده مع العملاق الباريسي.

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