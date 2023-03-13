بمبلغ 300 ألف دولار.. رونالدو يقع ضحية احتيال سيدة خمسينية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعرض لعملية نصب واحتيال، من جانب سيدة خمسينية، قبل عامين.

ونشر موقع "سبورتس مانور"، تقريراً بعنوان: "رونالدو ضحية لعملية احتيال بقيمة 300 ألف دولار، بعدما وعد بإجازة فاخرة وطائرات خاصة".

وأكد الموقع، أن رونالدو تعرض لعملية احتيال ضخمة في سبتمبر 2021، حيث تم خداع الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات في مبلغ يزيد عن 300 ألف دولار، من قبل وكيلة سفر اتصلت به ووعدته بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته، مقابل مبلغ من المال، وعليه أن يدفع منه الجزء المذكور سلفاً.

وتابع الموقع: "رونالدو كان يثق بوكيلة السفر هذه، وقام بمشاركة رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الائتمانية معها، ولم يكن كريستيانو هو الضحية الوحيدة لعملية الاحتيال، حيث تم خداع زميله بمنتخب البرتغالي ناني، وكذلك وكيله خورخي مينديز من قبل نفس المحتالة".

وأكمل: "المحتالة اعتادت على الاتصال بالعديد من المشاهير البارزين لتقديم عروض لهم تتمثل في رحلات فاخرة، من خلال وكالة السفر التي كانت تعمل بها، وجعلت العملاء يحولون نفقات هذه الرحلات إلى حسابها الشخصي".

وأضاف: "تم التعرف على المتهمة، وهي ماريا سيلفا البالغة من العمر 53 عامًا، وواجهت عواقب أفعالها بعد فترة وجيزة من انتشار عمليات الاحتيال، وحكمت عليها محكمة بورتو بالسجن لمدة أربع سنوات".

يذكر أن العام الماضي كان صعباً بالنسبة لرونالدو، حيث كان النجم البرتغالي خارج مستواه منذ بداية الموسم، واضطر إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد، وانتقل إلى صفوف النصر السعودي يناير الماضي، في صفقة غير متوقعة، كما عانى مهاجم ريال مدريد السابق من مأساة شخصية بعدما فقد طفله الرضيع الذي كان ينتظره مع شريكته جورجينا رودريغيز مما أثر على أداء الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على أرض الملعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز