بعد 4 سنوات.. نيمار يستقر على وجهته قبل الاعتزال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، على وجهته قبل اعتزال الساحرة المستديرة، عقب أربع سنوات من الآن.

وبحسب صحيفة " ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن نيمار ينوي الاعتزال بصفوف باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده صيف 2027، مضيفة أن اللاعب لا ينوي الانتقال إلى أي فريق آخر في المستقبل لعدة اعتبارات، منها عدم حصوله على نفس الراتب الذي يحصل عليه حالياً مع البي سي جي.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017 قادماً من برشلونة في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم، إذ بلغت 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع النادي الكتالوني.

ووقع نيمار مع باريس حتى عام 2022، قبل أن يمدد عقده لمدة 3 سنوات جديدة حتى عام 2025، مع وجود بند بتجديد العقد تلقائياً لمدة موسمين حتى عام 2027.

ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب الجراحة التي خضع لها مؤخراً، نتيجة معاناته من إصابة متكررة بالكاحل الأيمن.

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