ثنائية هالاند ومبابي هدف باريس سان جيرمان الموسم المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان، يخطط للتعاقد مع الدولي النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي، الصيف المقبل، لتكوين ثنائية مميزة داخل صفوف البي سي جي، بينه وبين النجم الشاب كيليان مبابي، كونهما أبرز نجوم كرة القدم العالمية الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن باريس سان جيرمان يجهز مبلغ 175 مليون جنيه إسترليني، لشراء هالاند من مانشستر سيتي بشكل نهائي، في الميركاتو المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن تعرض باريس للخسارة أمام بايرن ميونخ وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكراً، دفع الإدارة للتفكير في التعاقد مع هالاند كونه مكينة تهديفية، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يسعى لتكون ثنائية خاصة الموسم المقبل بين هالاند ومبابي.

يذكر أن هالاند يعد هدفاً لريال مدريد، حيث يسعى الميرنغي هو الآخر للتعاقد مع اللاعب الشاب بعدما فشلت صفقة مبابي الموسم الماضي، وهو الأمر الذي قد يخلق صراعاً شرساً في السوق الأوروبي خلال الانتقالات المقبلة.

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