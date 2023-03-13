تعاطف حكم مع حارس مرمى يثير الغضب في الملاعب الإنجليزية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاطف الحكم مع هاري لويس حارس مرمى برادفورد خلال مباراة فريقه ومضيفه نيوبورت كاونتي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، أثار غضب الفريق المنافس وجماهيره، بعدما اكتفي الحكم بمنح الحارس بطاقة صفراء بدلاً من الطرد، على الرغم من قيامه بالإمساك بالكرة على بعد أمتار عدة من حدود منطقة جزاء فريقه.

وبدأت اللعبة التي تعد من المواقف الرياضية الطريفة، مع كرة طويلة قادمة من أعلى دفاع برادفورد، واقتراب مهاجم نيوبورت، وكان على حارس المرمى أن يتفاعل، ولكن بدا أنه أخطأ في خط 22 ياردة غير واضح مع منطقة جزائه، واختار التقاط الكرة ورميها بعيداً إلى مدافع آخر من برادفورد، وحصل لويس على بطاقة صفراء فقط، ليثير غضب المنافس وجماهيره.

وتصف صحيفة «الديلي ميل»، الموقف: «كانت لحظة لا تنسى عندما قام حارس المرمى، والذي كان مرتبكاً من الخطوط الباهتة التي استخدمها فريق اتحاد الرجبي، والذي يتقاسم الملعب نفسه مع فريق الكرة في رودني باريد».

وأكملت: «مع ذلك، فإن الحارس، والذي انضم إلى بانتامز في انتقال مجاني من ساوثهامبتون الصيف الماضي، لم يمنح بطاقة حمراء بشكل لا يصدق لمسكه الكرة خارج منطقته، ما أثار غضب لاعبي نيوبورت، وأخذوا يلوحون بأيديهم في الهواء، فيما يبدو أن الحكم بدا وكأنه يتعاطف مع حارس المرمى، بمنحه بطاقة صفراء فقط».

تعاطف حكم مع حارس مرمى يثير الغضب في الملاعب الإنجليزيةhttps://t.co/7NpiHIyRWV pic.twitter.com/2zyivXzuv9 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 13, 2023

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز