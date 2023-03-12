لابورتا: برشلونة بريء من الاتهامات وضحية حملة يشارك فيها الجميع

المصدر: البيان

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في محاولة لطمأنة جمهور النادي الكتالوني عقب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا،، على البيان الذي أصدره ريال مدريد وأعلن فيه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد برشلونة في مزاعم رشوة حكام.

وقال ريال مدريد في بيان:"يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع ويؤكد ثقته في النظام القضائي. اتفق النادي، دفاعا عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة عندما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة"

وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، الجمعة الماضي نادي برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لنائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

ورد لابورتا على بيان النادي الغريم وفقا لروسيا اليوم، وكتب في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "جمهور برشلونة كونوا هادئين.. برشلونة بريء من الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن. لا مفاجأة في ذلك".

وأضاف رئيس برشلونة: "سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثيرين تصحيح ما قاموا به".

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