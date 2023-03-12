فحص مقتنيات فيلا محمد صلاح بالقاهرة بعد تعرضها للسرقة

المصدر: وكالات

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ذكر مصدر بأسرة اللاعب محمد صلاح أنه لم يتم تحديد حتي الآن الأشياء التي تم سرقتها من فيلا لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

وقال المصدر ،الذي رفض الكشف عن أسمه ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) -إن الفيلا تخص صلاح فقط ولم يتواجد بها أحد سوي حراسها نظراً لأن اللاعب برفقة أسرته في ليفربول منذ فترة ولم يأت إلي مصر، وأضاف "ربما تكون السرقة قد تمت قبل أسبوع أو أكثر وتم اكتشافها من قبيل المصادفة الآن".

وأضاف أنه يتم فحص مقتنيات الفيلا حاليا لتحديد حجم وقيمة المسروقات وهل من بينهم جائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا أما لا؟.

من جهة أخرى تكثف مباحث العاصمة القاهرة من جهودها لكشف تفاصيل سرقة فيلا صلاح.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً من أحد أقارب اللاعب بسرقة الفيلا الكائنة بمدينتي شرق القاهرة.

وتوجهت قوة من مباحث القاهرة لمكان الواقعة، وبسؤال المُبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء".

ويجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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