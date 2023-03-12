والد محمد صلاح يعلق على أنباء سرقة فيلا نجله في مصر

المصدر: البيان

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علق صلاح حامد محروس، والد النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً بسرقة فيلا نجله في القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لديه المعلومات الكاملة عن السرقة نظرا لتواجده خارج مصر.

وقال والد صلاح في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه تجرى الآن اتصالات مع وكيل محمد صلاح، للوقوف على واقعة سرقة الفيلا، وإخطار نجله بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات حيالها.

وكانت وسائل إعلام مصرية، كشفت في وقت سابق يوم الأحد، عن تعرض فيلا صلاح في شرقي القاهرة، للسرقة.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن السلطات تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح.

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