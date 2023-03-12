ريال مدريد يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد برشلونة في مزاعم رشوة حكام

المصدر: وكالات

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أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أنه سينضم إلى شكوى تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثير على نتائج المباريات.

ودعا ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة المحاولات المزعومة من جانب غريمه للتأثير على الحكام وقرر اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما وصفه بأنها "اتهامات خطيرة" من جانب ممثلي الادعاء.

وجاء في بيان للنادي الملكي الاحد "يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع ويؤكد ثقته في النظام القضائي. اتفق النادي، دفاعًا عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة عندما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة".

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي الكاتالوني بصفته المعنوية بالاضافة إلى روسيل وبارتوميو وشخصين آخرين في فريق الاخير.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وأشارت النيابة العامة الى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.

وفقًا لبرشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات، تم دفع المال لداسنيل 95 لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن القضاء الإسباني يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون استُخدمت من أجل تقديم رشوة للحكام.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الاسباني، إن برشلونة لا يواجه خطرًا مباشرًا على المستوى الرياضي، لأن الهيئات الإدارية لكرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية لديها قانون تقادم مدته خمس سنوات.

ويواجه المسؤولون المعنيون عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات، ويمكن للعقوبات المفروضة على برشلونة أن تتراوح بين "تعليق نشاط" النادي و"حله التام" كشركة، وفقًا لألبرتو بالومار، أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد الذي استشارته وكالة فرانس برس.

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