مبابي يثير حالة من الغضب بتصرف غير رياضي مع لاعب جزائري

المصدر: البيان

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حالة من الجدل الواسع والاستياء أثارها الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في لقاء فريقه ضد بريست أمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي، عندما قام مبابي بتصرف غير رياضي بحق الجزائري حارس بلقبلة.

لاعب بريست الجزائري بلقبلة تصدى لمبابي ومنعه من الحصول على الكرة في الدقيقة 85 ليقوم مبابي بضربة من الخلف، وعندما سقط اللاعب الجزائري أمسك بقدم مبابي اعتراضا على ضربه من الخلف، ليقوم المهاجم الفرنسي بركله مرة أخرى أمام أعين الحكم.

وتغاضى الحكم عن طرد نجم سان جيرمان، واكتفى بتوجيه بطاقة صفراء له، كما قام بإنذار بلقبلة في قرار زاد من غضب لاعبي بريست الذين اعترضوا بشدة، الفيديو تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفقاً لروسيا اليوم وسط حالة من الغضب والاستياء من تصرف مبابي.

وبعد أن نجا من الطرد، نجح مبابي في تسجيل هدف "قاتل" ليمنح سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب بريست بنتيجة 2-1.

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