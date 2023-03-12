لعنة الهداف التاريخي تطارد صلاح في ليفربول

المصدر: دبي – سيد الضبع

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يبدو أن لعنة الهداف التاريخي لنادي ليفربول أصابت اللاعب الدولي محمد صلاح، بعد ظهوره بمستوى متراجع في مباراته الأخيرة أمام نادي بورنموث، خصوصاً بعدما أضاع ضربة جزاء بطريقة غريبة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، حيث سدد الكرة خارج المرمى تماماً.

وكشفت تقارير صحفية عن احتمال رحيل محمد صلاح نجم المنتخب المصري عن نادي ليفربول الانجليزي بعد التراجع الملحوظ لمستوى الفريق واحتمال عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

ورداً على تلك التقارير أكد رامي عباس، وكيل الفرعون المصري محمد صلاح أن مسألة رحيل صلاح عن ليفربول لم تتم مناقشتها، سواء من إدارة النادي أو أي شخص آخر.

جاء ذلك النفي بعد تصريح عباس نفسه، قبل سباعية "مان يونايتد" عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما اثار الجدل وتزايد التوقعات برحيل صلاح المحتمل عن القلعة الحمراء.

انتقادات لاذعة

لم ينته الأمر عند حد التكهنات برحيل صلاح بل امتد ليصل إلى الانتقادات اللاذعة لمستوى الفرعون المصري من جانب بعض وسائل الاعلام ولاعبين سابقين.

وعقب مباراة صلاح الأخيرة أمام نادي "بورنموث" طالب أسطورة ليفربول "جون ألدريدج" ببيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، مؤكداً أنه لم يظهر بالشكل المطلوب وحالته تغيرت كثيراً عن المواسم السابقة.

وقال: "انظروا إلى لغة الجسد الخاصة به، فهناك بعض الأشياء أصبحت غير صحيحة فيما يتعلق بمستوى صلاح"، مضيفاً "كنت أتوقع أن يسجل الكثير من الأهداف بعد سباعية مانشستر يونايتد ويقود الفريق للانتصارات مجدداً ولكن هذا لم يحدث.

ولم يكتف "جون ألدريدج" بذلك بل أكد أن الجميع يعلم مستوى محمد صلاح والجودة التي يتمتع بها، ولكنه ظهر بشكل كارثي أمام "بورنموث"، مضيفاً إذا تجاهلنا إهداره لركلة الجزاء فهو لم يقدم أداءً جيدًا طوال المباراة، وبات يفتقر إلى الشغف.

جدية الرحيل

الانتقادات الموجهة لصلاح أعادت للأذهان الصورة المسربة لصلاح في شهر يناير الماضي أثناء اجتماعه مع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، مالك نادي سان جيرمان، وربطها بجدية رحيل صلاح خلال الموسم الصيفي المقبل قاصداً نادي سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن نادي ليفربول يعاني حالياً من موسم كارثي على جميع الأصعدة، بعدما فشل في الاحتفاظ بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اللتين توج بهما في الموسم الماضي.

مهمة مستحيلة

كما ابتعد النادي الأحمر مبكراً عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أوروباً.

ويبدو أنه لا بديل أمام نادي "ليفربول" سوى التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أو الفوز باللقب القاري في نسخته الحالية، إلا أن مهمته في المسابقتين باتت شبه مستحيلة.

فهل ستشهد الفترة المقبلة تأكيد شائعات رحيل الفرعون المصري عن نادي "ليفربول" خلال الصفقات الصيفية أم أن القلعة الحمراء ستفضل الاحتفاظ بنجمها الأول مهما كانت العقبات؟

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