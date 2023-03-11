بايرن ميونخ يكتسح اوجسبورج بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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ابتعد بايرن ميونخ حامل اللقب، بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه اوجسبورج 5 /3 اليوم السبت بالمرحلة الرابعة والعشرين للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /صفر وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع شتوتجارت 1/1 وبنفس النتيجة تعادل هيرتا برلين مع ماينز.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم اوجسبورج بهدف مبكر عن طريق ميرجيم بيريشا في الدقيقة الثانية لكن البرتغالي جواو كانسيلو أدرك التعادل للنادي البافاري في الدقيقة 15.

وتقمص الفرنسي الدولي بنيامين بافار دور البطولة وأحرز الهدفين الثاني والثالث لبايرن في الدقيقتين 19 و35.

وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول أحرز ساديو ماني الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي الهدف الرابع لبايرن بعد عودته للمشاركة عقب فترة غياب طويلة بداعي الإصابة.

وسجل ميرجيم بيريشا الهدف الثاني له ولاوجسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 60 ثم أحرز المدافع الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الخامس للنادي البافاري في الدقيقة 74 ورد المهاجم الفرنسي إرفين كاردونا بالهدف الثالث لأوجسبورج في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف والذي يلاقي مضيفه شالكه في وقت لاحق اليوم في ديربي الرور.

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