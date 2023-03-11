بنزيما لديشامب مدرب فرنسا: أنت كاذب

المصدر: البيان

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كذب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، بشأن تصريحات الأخير حول استبعاد اللاعب من منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان ديشامب صرح أن بنزيما تعرض للإصابة، وقال إن طبيب المنتخب رافقه للعيادة لإجراء أشعة رنين وتطابق تشخيصه مع تشخيص أطباء ريال مدريد، فلم يكن من الممكن عودة اللاعب للتدريبات قبل 10 ديسمبر 2022، مضيفاً أنه طلب من مدير المنتخب تنسيق الأمر مع بنزيما، لكنه فوجئ برحيل الأخير عن المعسكر.

ورد بنزيما على تصريحات ديشامب عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، حيث كتب: "يا لها من جرأة"، واضعاً رمزاً تعبيرياً لمهرج، كما نشر فيديو لشخص يردد: "كاذب أنت كاذب"، وكتب مهاجم ريال مدريد: "عزيزي ديديه طاب مساؤك!"، في إشارة لتكذيبه تصريحات مدرب فرنسا، في ظل رغبة اللاعب التي كانت تكمن في استكمال مهمته مع الديوك في كأس العالم 2022.

يذكر أن بنزيما أعلن اعتزاله اللعب الدولي، بعد خسارة منتخب فرنسا للقب المونديال لحساب نظيره الأرجنتيني.

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