جوناثان ديفيد يحرز "هاتريك"..تعادل مثير بين ليل وليون بالدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

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تعادل فريق ليل مع ضيفه ليون 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقمص جوناثان ديفيد دور البطولة لفريق ليل بعدما سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 46 و61 من ركلة جزاء، و79 من ركلة جزاء أيضا.

فيما سجل أهداف ليون برادلي باركولا في الدقيقة 64 وألكسندر لاكازيت (هدفان) في الدقيقتين 83 و89.

ورفع ليل رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، كما رفع ليون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن.

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