جراحة ناجحة لنيمار في الدوحة

المصدر: (الدوحة - أ ف ب)

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خضع نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن في الدوحة أمس، بحسب ما أعلن ناديه.وقال النادي الباريسي في بيان «خضع نيمار جونيور لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة»، على يد الأطباء بيتر دهوغ، جيمس كالدر ورودريغو لاسمار، مضيفاً «سار التدخل الجراحي بشكل جيد جداً».

أضاف متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم «سيتبع اللاعب بروتوكول راحة ورعاية».

ويواجه اللاعب البالغ 31 عاماً خطر الغياب عن الملاعب أربعة أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 فبراير في الدوري الفرنسي.

وتعد إصابة نيمار في كاحله متكررة، بعدما عانى منها مع منتخب بلاده، وغاب على إثرها عدد من مباريات السامبا في المونديال.

وكتب نيمار «سأعود أقوى» في رسالة قصيرة على حسابه في «تويتر»، مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلباً للدعاء بالشفاء.

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