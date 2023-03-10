مدة غياب تصل لأربعة أشهر..نيمار يخضع لعملية جراحية ناجحة في الدوحة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي باريس سان جيرمان أن نجمه نيمار خضع لعملية جراحية ناجحة في الكاحل الأيمن اليوم الجمعة.

وقال النادي في بيان إن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما ”خضع لعملية جراحية ناجحة في وقت متأخر من صباح اليوم بمستشفى سبيتار في الدوحة”.

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر، وربما حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح باريس سان جيرمان أن ”اللاعب سيتبع الآن بروتوكول الراحة والعلاج”.

وأصيب نيمار في 19 فبراير الماضي خلال فوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-3 على غريمه ليل في الدوري الفرنسي (ليغ 1)، وكان أصيب في الكاحل الأيمن خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب البرازيل في كأس العالم العام الماضي في قطر، لكنه تمكن من العودة لاحقا الى البطولة.

وغاب الدولي البرازيلي عن الملاعب بسبب إصابات مختلفة في القدم والفخذ والضلع والكاحل منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (262 مليون دولار آنذاك) قادما من برشلونة عام 2017.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز