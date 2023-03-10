هل يفعلها؟..باريس سان جيرمان يخطط لشراء "ملعب فرنسا"

المصدر: وكالات

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يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لشراء ملعب "استاد دو فرانس" (ملعب فرنسا) في ضاحية سان دوني الباريسية، بحسب ما أكد مصدر في نادي العاصمة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نحن مرشحون لشراء استاد دو فرانس"، علما بأن قيمة هذا المرفق الرياضي الذي استضاف نهائي مونديال 1998 تقدر بحوالي 600 مليون يورو، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم العرض رسميا حتى الآن.

وبحسب حسابات الدولة التي أجريت عام 2021، قدر ثمن الملعب بـ"647 مليون يورو".

ونشرت الدولة الدعوتين لطلب العروض في 7 مارس الماضي، الأولى تتعلق بعملية البيع والثانية للحصول على الامتياز الجديد على أن يكون تسليم الطلبات في موعد أقصاه 27 أبريل المقبل.

وستدرس العروض المقدمة عام 2024 قبل إمكانية منح الملكية عام 2025.

وكان رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، أعرب عن استيائه من المفاوضات مع بلدية باريس من أجل الحصول على الملكية الكاملة لملعب "بارك دي برانس" حيث يخوض فريق العاصمة مبارياته البيتية حاليا، لكن رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أكدت في 15 يناير الماضي أن الملعب "ليس معروضا للبيع".

وقال مصدر داخل النادي الباريسي "إذا لم نتقدم (في المفاوضات) مع بلدية باريس فنحن نستعد لخيارات أخرى" مضيفا أن المناقشات بشأن "بارك دي برانس" مع آن هيدالغو لم تتقدم.

ويرى النادي أنه إذا لم يصبح باريس سان جيرمان المالك الرسمي لملعبه، فلن يتمكن من بدء مشروع توسعة وتحديث بقيمة 500 مليون يورو.

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