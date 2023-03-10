رداً للجميل..شاحنة شوكولاتة هدية من حارس البايرن لزميله!

المصدر: البيان

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يدين حارس مرمى بايرن ميونخ، يان سومر بالجميل لزميله ماتايس دي ليخت الذي نجح في التصدي لهدف محقق بطريقة خرافية ضد باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البايرن بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز بهدفين دون رد في مباراة الإياب، ليتأهل على إثرها إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأكد سومر إنه سيرسل شاحنة شوكولاتة إلى منزل زميله ماتايس دي ليخت كمكافأة وعرفان بالجميل على جهوده في التصدي للهدف.

وكاد سومر يتسبب في استقبال فريقه أولى أهداف المباراة أواخر الشوط الأول بعد خطأ فادح، لكن دي ليخت تدخل في وقت مثالي لينقذ فريقه من تسديدة فيتينيا وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وبعد المباراة، قال سومر وهو سويسري الجنسية، في تصريحات لشبكة "DAZN" الرياضية وفقا لموقع جول، عن تلك اللقطة: "سأترك شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية على عتبة بيته (دي ليخت)".

وأضاف: "كانت المشكلة هي أن الحل الوحيد أمامي للتمرير تم إغلاقه، ثم لم يعد لدي حل آخر".

وتابع: "ما فعله دي ليخت هناك كان أمرا لا يصدق، بالطبع لست سعيدا بدوري في المشهد، لكن الأمر المدهش هو كيف فكر وأنقذني

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