في قضية الرشوة.. توجيه تهمة الفساد رسمياً لبرشلونة

المصدر: وكالات

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اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة، ورئيسين سابقين له، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا نيجريرا بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، في قضية الدفعات المالية من النادي الكتالوني لنيجريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

وكان المدعي العام في إسبانيا، قرر رفع قضية ضد نادي برشلونة ورئيسه السابق بتهمة الفساد الرياضي، على خلفية مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق في اتحاد كرة القدم مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، بحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وكانت تقارير أشارت الشهر الماضي، إلى أن النادي دفع 6.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لنيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية، وقال النادي في البداية إن نيجريرا كان يتقاضى أجراً مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، وأنه لم يستفد من أي أفضلية في الملعب.

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