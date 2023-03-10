متفوقاً على صلاح.. نونيز يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تفوق داروين نونيز لاعب ليفربول على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، في التصويت على جائزة أفضل لاعب داخل قلعة أنفيلد، فبراير الماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول، حصد نونيز لجائزة لاعب شهر فبراير في الريدز، متفوقاً على محمد صلاح وستيفان بايتشيتيك، حيث ساهم نونيز في 3 أهداف خلال 4 مباريات بشهر فبراير، منها تمريرة الهدف لمحمد صلاح في مواجهة إيفرتون.

وسجل نونيز أمام نيوكاسل وريال مدريد، الأمر الذي يعكس تأثيره الفني مع الريدز على مدار شهر فبراير، وقال نونيز تعليقاً على الفوز بهذه الجائزة: "من حيث الجهد في كل مباراة أحاول أن أعطي كل ما في وسعي من أجل ليفربول وجميع زملائي، عليك دائماً أن تعمل بجد من أجل المجموعة، هذا الدوري تنافسي للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنني أؤدي بشكل جيد، أظهر قدرتي وجودتي في المباريات، أعتقد أن كل شيء يسير بشكل سهل، أنا سعيد بذلك".

وعن دعم جماهير ليفربول، قال نونيز: "لم أرى من قبل شيئاً مثل هذا، زوجتي قالت لي إنه لأمر لا يصدق، أنظر كيف يدعمونك ودائماً خلفك، وذلك عندما كنت أعاني قليلاً في المباريات الأولى، وكان المشجعون يظهرون دائماً الدعم لي".

وكان ليفربول تعاقد مع نونيز، بداية الموسم الجاري، قادماً من نادي بنفيكا، الذي لعب له منذ صيف 2020 بعدما انضم إلى صفوفه من ألميريا الإسباني، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ قطب مدينة لشبونة.

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