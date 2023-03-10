قرار حاسم من ريال مدريد يكشف موقفه من صفقة مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ مسؤولو نادي ريال مدريد، قراراً حاسماً بشأن إتمام صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الصيف المقبل.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لن يجدد مفاوضاته لضم مبابي، إلا في حالة واحدة، وهي أن يخبر مبابي ناديه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل لريال مدريد، ويكون هذا قراره.

وتابع البرنامج الإسباني: "قولاً واحداً، ريال مدريد لن يتفاوض مع باريس سان جيرمان مجدداً من أجل مبابي، الأمر متروك للاعب نفسه".

يأتي ذلك، بعدما فشلت صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد مرتين من قبل، كانت أولها الصيف قبل الماضي عندما طلب من باريس سان جيرمان شرائه ولكن الأخير رفض وتمسك به، ثم الصيف الماضي عندما كان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الميرنغي مجاناً، لكنه قام بتجديد عقده مع البي سي جي في اللحظات الأخيرة، عقب تدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في هذا الملف، وطالب اللاعب بالبقاء في حديقة الأمراء، وهو القرار الذي أغضب مسؤولي الميرنغي بشدة.

يذكر أن هناك تقارير عالمية، أكدت مؤخراً أن خروج باريس سان جيرمان مبكراً من بطولة دوري أبطال أوروبا، سيدفع مبابي للرحيل والانتقال إلى صفوف ريال مدريد قريباً.

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