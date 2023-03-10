أنشيلوتي يحدد موقف بنزيما أمام ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، موقف مهاجمه كريم بنزيما من مواجهة إسبانيول، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وكذلك مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إسبانيول: "بنزيما تعرض لكدمة في كاحله، وسيغيب عن مواجهة إسبانيول، لكنه سيكون مستعداً لمباراة الأربعاء ضد ليفربول".

وعن كثرة غيابات كريم بنزيما مؤخراً بسبب الإصابة، قال أنشيلوتي: "هذا أمر لا مفر منه ولا يُمكن أن نتأثر بذلك، الموسم الماضي بنزيما سجل الكثير من الأهداف وكان حاسماً، هذا الموسم يحاول كريم أن يفعل شيئاً ويكون مهماً وسنرى ما سيحدث".

وعن بديل بنزيما في لقاء الغد، قال الإيطالي المخضرم: "رودريغو سيلعب غداً في مركز 9، وكامافينغا سيلعب في الوسط، سيعود إلى مركز الظهير الأيسر فقط إذا لزم الأمر".

وعن ميندي، قال كارلو: "عاد بالفعل وسيبدأ التدريبات مع ريال مدريد يوم الأحد ليكون جاهزاً أمام ليفربول".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلاً: "لقد تدربنا جيداً هذا الأسبوع، خاصة على المستوى الدفاعي، الأسبوع المقبل سيكون مهماً بالنسبة لنا، نحن مستعدون".

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