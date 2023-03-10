صلاح: هاري كين سبب تكليفي بتسديد ركلات جزاء ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول سبب تواجده على رأس قائمة المسددين لركلات الجزاء بالريدز، مشيراً إلى أن المنافسة مع هاري كين نجم توتنهام، ساهمت في تكليفه بهذه المهمة.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "عندما جئت إلى ليفربول، لم أكن المسدد الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى الرابع لركلات الجزاء، وفي مباراة هدرسفيلد تاون عام 2018، احتسبت لنا ركلة جزاء، وهاري كين كان وقتها في رصيده 21 أو 22 هدفاً، والفارق بيني وبينه هدف واحد".

وتابع: "كان فيليب ميلنر المسدد الأول لركلات الجزاء مع ليفربول، طلبت منه بلطف تسديد هذه الركلة، وقلت له إنني بحاجة إلى التسجيل، وكان ليفربول متقدماً بفارق هدفين، ووافق ميلنر، وسجلتها وتساويت مع هاري كين في عدد الأهداف".

وتابع: "بعد ذلك جاء ميلنر وسمح لي أن أكون المسدد الأول في ليفربول لركلات الجزاء، رغم أنني أكره ركلات الجزاء ولا أحب هذا الشعور".

وأتم صلاح، قائلاً: "ميلنر قال لي إنني أسدد بشكل جيد، وعلي الاستمرار، ومنذ ذلك الحين تم تكليفي بهذه المهمة".

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