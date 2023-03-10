برشلونة مهدد بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسيطر حالة من القلق على مسؤولي نادي برشلونة، بسبب العقوبات المُنتظرة على النادي الكتالوني في قضية الفساد الأخيرة، الخاصة بالرشوة التحكيمية.

يأتي ذلك بعدما قرر مكتب المدعي العام في إسبانيا إدانة البارسا في قضية فساد ورشوة، بدفع أموال لخوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، من أجل تسهيل مهمة الفريق في المباريات.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أشار إلى أن برشلونة لا يواجه عقوبات رياضية على المستوى المحلي فقط، لكن ستصل العقوبات إلى المستوى الأوروبي أيضاً.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يخشى مسؤولو برشلونة عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة أن قانون "يويفا" يُمكن استخدام حق النقض ضد مشاركة برشلونة في المنافسات الأوروبية، إذا تم ارتكاب نشاط يهدف للتأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكدت الصحيفة، إنه بناء على ذلك فإن مسؤولي برشلونة يخشون فكرة استبعاد الفريق الكتالوني من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، الأمر الذي يزيد من الأزمة المالية التي يعاني منها البلوغرانا خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن برشلونة ودع خلال الموسم الجاري بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثالث بمجموعته، خلف بايرن ميونخ وانتر ميلان، وتحول للمشاركة في الدوري الأوروبي، لكنه ودع هذه البطولة أيضاً من الدور الإقصائي الأول (32)، بعد الخسارة من مانشستر يونايتد.

وفي الموسم الماضي ودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ وبنفيكا، وتحول للمشاركة في الدوري الأوروبي، وتم إقصائه على يد إينتراخت فرانكفورت الألماني من الدور ربع النهائي.

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