جيرارد لصلاح: ابني مهووس بك ويُحبك أكثر مني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، مقطع فيديو من المقابلة التي جمعت بين الدولي المصري محمد صلاح، وأسطورة الريدز ستيفن جيرارد، يؤكد فيه الأخير لصلاح أن نجله الصغير متعلق به ويحبه أكثر منه، كونه نجم ليفربول الأبرز حالياً.

وكان ليفربول أذاع مقابلة بين صلاح وجيرارد، بعدما أصبح النجم المصري صاحب لقب الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي البداية تحدث صلاح عن لحظة تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، حيث قال: "لم أعش مثل هذه اللحظة في حياتي، تجربة لا تنسى"، ورد عليه جيرارد: "هذه واحدة من أسعد اللحظات في حياة كل مشجعي ليفربول عامة، تلك اللحظات التي ينظرون إلى الوراء ليتذكروها دائماً، أتمنى أن أعود من أجل لعب أول مباراة لي مع ليفربول".

ووجه صلاح سؤالاً لجيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، بعدما أصبح مدرباً واعتزل كرة القدم، ليرد جيرارد: "أنت بالطبع، لابد أن يكون لاعبي المفضل أنت، أيضاً نجلي ليو مهووس بك، إنه يحبك حتى أكثر مني".

وأضاف جيرارد: "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه ليو أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له الآن".

يذكر أن صلاح حطم الرقم القياسي الخاص بلاعب ليفربول السابق روبي فاولر (128 هدفاً)، بعدما وصل إلى الهدف 129 مع الريدز خلال بطولة الدوري الإنجليزي، ليقتنص الملك المصري لقب الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ.

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