بقرار من تشافي.. تأكد غياب ديمبيلي عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تأكد غياب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة، عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي ستقام يوم الأحد 19 مارس الجاري، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويعاني عثمان ديمبيلي من إصابة بالعضلة المستقيمة في الفخذ الأيسر، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة جيرونا 28 يناير الماضي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن عثمان ديمبيلي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب كان يعمل على العودة للفريق بأسرع ما يمكن، لكن التوصيات الطبية أقرت بضرورة توخي الحذر وعدم المخاطرة بعودته، وهو أيضاً نفس ما أقره تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لحاجة ديمبيلي إلى فترة راحة إضافية لمدة أسبوعين على الأقل.

وفي نفس السياق، سيغيب ديمبيلي عن قائمة منتخب فرنسا التي ستخوض مواجهتي هولندا وأيرلندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، يومي 24 و27 مارس الجاري.

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