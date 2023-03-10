مانشستر يونايتد يداوي جراحه برباعية في شباك بيتيس بالدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

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تخلص مانشستر يونايتد من "محنة" خسارته التاريخية صفر / 7 أمام مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه ريال بيتيس الإسباني، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز روما الإيطالي 2 / صفر على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، وبايرليفركوزن الألماني على ضيفه فرينكفاروش المجري بالنتيجة ذاتها، ويوفنتوس الإيطالي على ضيفه فرايبورج الألماني 1 / صفر، وأشبيلية الإسباني على ضيفه فنربخشه التركي 2 / صفر.

كما تعادل أرسنال الإنجليزي 2 / 2 مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، ويونيون برلين الألماني مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي 3 / 3، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي 1/ 1.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، افتتح ماركوس راشفورد التسجيل مبكرا لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، لكن أيوزي بيريز أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، أضاف أنتوني الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميلاه البرتغالي برونو فيرنانديز والهولندي فاوت فيخهورست الهدفين الثالث والرابع للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 58 و83 على الترتيب.

ويأتي هذا الانتصار الكبير، ليخفف "نسبيا" من حالة الإحباط التي سيطرته على محبي مانشستر يونايتد من الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على ملعب (آنفيلد) في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وبات يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي تجرى بمدينة أشبيلية الإسبانية يوم الخميس القادم، من أجل مواصلة حملته نحو التتويج باللقب القاري.

وتقدم أشبيلية خطوة لا بأس بها نحو بلوغ دور الثمانية أيضا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على فنربخشه.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق خوان جوردان وإيريك لاميلا في الدقيقتين 56 و85 على الترتيب.

واكتفى يوفنتوس بتحقيق انتصار باهت 1 / صفر على فرايبورج، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد بواسطة نجمه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا في الدقيقة 53.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء شاختار دونيتسك مع فينورد روتردام، حيث تقدم الفريق الأوكراني بهدف عبر ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة 79، غير أن أزفيال بولود أحرز هدف التعادل في الدقيقة 88.

وأنقذت النيران الصديقة أرسنال من الخسارة أمام سبورتنج لشبونة، وقادته للتعادل معه 2 / 2، في وقت سابق اليوم.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، بادر أرسنال بالتسجيل عن طريق وليم ساليبا في الدقيقة 22، لكن جونكالو إيناسيو أدرك التعادل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 34.

وأضاف باولينيو الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 55، غير أن النيران الصديقة أنقذت أرسنال من الخسارة، بعدما أحرز الياباني هيديماسا موريتا، لاعب الفريق البرتغالي، هدف التعادل للفريق الإنجليزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

وبذلك تأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب، التي ستجرى على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس القادم، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل حجز بطاقة الترشح لدور الثمانية في المسابقة القارية.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، حقق روما فوزا ثمينا 2 / صفر على ريال سوسييداد الإسباني، ليقترب فريق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بشدة من التأهل للدور المقبل.

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 13، فيما تكفل الألباني ماراش كومبولا بإحراز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.

وأصبح يكفي روما، الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب منافسه يوم الخميس القادم، لاستكمال مشواره في الدوري الأوروبي.

وفي مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، فرض التعادل الإيجابي 3 / 3 نفسه على لقاء يونيون برلين وسانت جيلواز.

وجاءت المبادرة من جانب الفريق البلجيكي، بعدما سجل لاعبه فيكتور بونيفاس هدفا في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل جوزيب يورانوفيتش ليونيون برلين في الدقيقة 42.

وأعاد يورب فيرتيسين التقدم لمصلحة سانت جيلواز مجددا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58، لكن روبن كنوخ سرعان ما تعادل ليونيون برلين في الدقيقة 69.

وواصلت المباراة إثارتها في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدم سانت جيلواز بالهدف الثالث الذي جاء عبر فيكتور بونيفاس في الدقيقة 72، لكن سفين ميشيل أنقذ يونيون برلين من الخسارة، بعدما سجل هدف التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 89، ليصبح لقاء الإياب، الذي يجرى ببلجيكا الأسبوع المقبل، حاسما لتحديد الفريق المتأهل.

من جانبه، حقق بايرليفركوزن فوزا ثمينا 2 / صفر على فرينكفاروش، ليضع الفريق الألماني قدما في دور الثمانية بالبطولة.

وسجل التركي كريم ديميرباي الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز زميله البوركيني إدموند تابسوبا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

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