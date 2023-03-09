بسبب توديع دوري الأبطال.. ميسي يخلف وعده مع لاعب بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أخلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعده مع لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا، وذلك بعدما ودع فريقه باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا مبكراً، من الدور ثمن النهائي، الأمر الذي أدى إلى دخول "البرغوث" في حالة مزاجية سيئة، خاصة أن هذا الإقصاء هو الثامن له على التوالي سواء مع برشلونة فريقه السابق أو باريس.

وكان بايرن ميونخ كرر فوزه على باريس سان جيرمان في إياب ثمن النهائي بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، ذهب موسيالا نحو ميسي بمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة من أجل الحصول على قميصه، إلا أن هذا التبادل لم ينجح، ولكن ميسي وعد موسيالا بمنحه قميصه داخل غرفة الملابس وليس في الملعب.

وأكدت الصحيفة، أن جمال موسيالا توجه بالفعل صوب غرفة ملابس باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يجد ليونيل ميسي هناك.

وقال موسيالا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "توجهت إلى غرفة الملابس لكني لم أجد ميسي هناك، وبسؤاله عما تحتويه الحقيبة التي كان يحملها ويتجول بها بعد المباراة، قال موسيالا: "لا يوجد بها قميص ميسي، فقط لدي بعض البسكويت المملح، إنه طعامي".

يذكر أن آخر تتويج لميسي بدوري أبطال أوروبا كان مع برشلونة عام 2015، ومنذ ذلك الحين استعصت عليه الكأس ذات الأذنين.

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