أذهب فوراً إلى ريال مدريد.. أسطورة ليفربول يوجه رسالة عاجلة إلى مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه جيمي كاراغر أسطورة ليفربول، رسالة عاجلة إلى النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بعد خسارة البي سي جي من بايرن ميونخ، وتوديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وقال جيمي كاراغر في تصريحات لقناة "سي بي أس سبورتس" الأمريكية: "مبابي عليه المغادرة فوراً إلى ريال مدريد، باريس سان جيرمان غير مستعد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج من البطولة في سيناريو متكرر".

وتابع: "يجب على كيليان أن يغادر، لا أعتقد أن الوضع سيتحسن الموسم المقبل، كلما كان أسرع في انتقاله إلى ريال مدريد كان ذلك أفضل".

وجاءت خسارة الأمس أمام بايرن ميونخ، لتكتب لباريس سان جيرمان الخروج مبكراً للعام الثاني توالياً، وواصل باريس فشله في اقتناص الكأس ذات الأذنين، رغم ضمه مجموعة من أفضل نجوم العالم مثل مبابي، وليونيل ميسي المتوج باللقب 4 مرات من قبل مع برشلونة، والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والإسباني سيرخيو راموس وآخرين.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس فكرة بيع مبابي قبل انتهاء عقده، لتجنب رحيله مجاناً، حيث ينص عقد اللاعب الذي وقعه الصيف الماضي، على الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024، مع إمكانية تجديد العقد لموسم جديد، حال اتفاق الطرفين.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مبابي عقب نهاية الموسم الجاري لتدعيم صفوفه، وأيضاً لتحقيق أحلام جماهير الميرنغي، التي تُمني نفسها برؤية مبابي في سانتياغو برنابيو بالقميص الأبيض.

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