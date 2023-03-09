صفقة مبابي تهدد بقاء فينيسيوس مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ارتبط اسم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشلت الصفقة العام الماضي، بسبب تجديد اللاعب لعقده مع العملاق الباريسي، نتيجة تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في هذا الملف.

وفي نفس الوقت، تزايدت الشكوك حول مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، عقب خروج الأخير من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونخ.

وقال الإعلامي الإسباني جوزيف بيدريرول ألونسو مقدم برنامج "El Chiringuito": "إذا تعاقد ريال مدريد مع مبابي الصيف المقبل، فسيكون عليه بيع فينيسيوس".

ورغم تصريحات بيدريرول، إلا أن هذه الخطوة سيكون من الصعب اتخاذها، لاسيما أن فينيسيوس يعتبر نجم ريال مدريد الأبرز حالياً، ويعتمد عليه مدرب الميرنغي كارلو أنشيلوتي بشكل أساسي في جميع المباريات.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس فكرة بيع مبابي قبل انتهاء عقده، لتجنب رحيله مجاناً، حيث ينص عقد اللاعب الذي وقعه الصيف الماضي، على الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024، مع إمكانية تجديد العقد لموسم جديد، حال اتفاق الطرفين.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مبابي عقب نهاية الموسم الجاري لتدعيم صفوفه، وأيضاً لتحقيق أحلام جماهير الميرنغي، التي تُمني نفسها برؤية مبابي في سانتياغو برنابيو بالقميص الأبيض.

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