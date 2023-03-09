742 يوماً إجمالي فترة غياب نيمار عن باريس سان جيرمان بسبب الإصابات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتهى موسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، واحتياجه لإجراء عملية جراحية، بعدما تكررت نفس الإصابة أكثر من مرة.

ويغيب نيمار على أثر هذه الجراحة، لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، ما يعني انتهاء موسم اللاعب بشكل رسمي.

وبسبب هذه الإصابات، خسر باريس سان جيرمان جهود نيمار أكثر من مرة لفترات طويلة، منذ انضمامه إلى صفوف البي سي جي عام 2017.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه منذ قدوم نيمار إلى باريس سان جيرمان، عام 2017 غاب 742 يوماً بسبب الإصابة، بمعدل يوم كل ثلاثة أيام، ووصل إجمالي عدد المباريات التي غاب عنها نيمار للسبب المذكور 104 مباراة في مختلف المسابقات، فيما خاض 173 مباراة، لتصل نسبة غيابه إلى 37.5 %.

وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي باريس سان جيرمان سئموا من خسارة نيمار في أهم لحظة كل موسم، وعلى الرغم من ذلك، فإن رحيله شبه مستحيل خاصة أن عقده مازال مستمراً، كما أنه لا توجد أندية أوروبية، على استعداد لدفع راتبه البالغ 40 مليون يورو.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باريس يرحب ببيع نيمار الصيف المقبل، إذ يرى النادي أن الحل الأفضل هو بيع اللاعب، في ظل تكرر إصاباته.

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