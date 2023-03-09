الخسائر المالية تهدد صلاح بفقد حذائه الشهير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير عالمية، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، قد يضطر إلى تغيير حذائه في الفترة المقبلة بسبب مغني راب.

ويرتبط صلاح بعقد مع شركة "أديداس" الألمانية منذ عام 2020، يحصل بموجبه على 2.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، هناك عقبة قد تجبر صلاح وبعض نجوم كرة القدم الآخرين، على إنهاء شراكتهم مع أديداس، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى دخول الشركة الألمانية في شراكة فاشلة مع مغني الراب الأمريكي كاني ويست، إذ فشل في تسويق منتجات تبلغ قيمتها 1.1 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أنه إذا استقرت أديداس على سحب هذه المنتجات، سيكلفها الأمر انخفاضًا في الأرباح قدره 446 مليون جنيه إسترليني، وبذلك ستواجه الشركة الألمانية خطر الخسائر السنوية لأول مرة منذ 30 عامًا، وسيدفعها للتفكير في حلول، أحدها هو تقليص استثماراتها في الرياضة، بما يعني إنهاء التعاقدات مع نجوم كرة القدم خاصة الذين يحصلون على مقابل مالي ضخم.

ويعد محمد صلاح من أبرز اللاعبين الذين يرتبطون بعقد مع أديداس إلى جانب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وبول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وشارك محمد صلاح قبل أشهر في إعلان لشركة أديداس، وارتدى خلاله حذاء جديداً باللون الأخضر، وهو نفس الحذاء الذي ارتداه ميسي، كونه ضمن المشاركين في الحملة الإعلانية، وصمم هذا الحذاء خصيصاً للمهاجمين المميزين، الذين يمتازون بالسرعة والمهارة، وهو ما أكده موقع "ليفربول إيكو" في تقرير سابق.

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