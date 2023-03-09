بعد توديع دوري أبطال أوروبا.. مبابي يعلق على مستقبله مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على مستقبله مع العملاق الفرنسي، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، على يد بايرن ميونخ، حيث نجح الأخير في تسجيل ثلاثة أهداف ذهابًا وإيابًا في ثمن النهائي، وخطف بطاقة التأهل من البي سي جي.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: "إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، لن يؤثر على مستقبلي، أنا هادئ".

وتابع: "إنها خيبة أمل أخرى، لكن علينا الآن الفوز بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "محبطون لكن علينا أن نمضي قدماً، خسرنا من فريق عظيم، بايرن ميونخ معد للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وكانت تقارير صحفية أكدت قبل مباراة باريس وبايرن ميونخ، أن هناك إمكانية لرحيل مبابي عن النادي الباريسي حال خروجه من دوري الأبطال.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس فكرة بيع مبابي قبل انتهاء عقده، لتجنب رحيله مجاناً، حيث ينص عقد اللاعب الذي وقعه الصيف الماضي، على الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024، مع إمكانية تجديد العقد لموسم جديد، حال اتفاق الطرفين.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مبابي عقب نهاية الموسم الجاري لتدعيم صفوفه، وأيضاً لتحقيق أحلام جماهير الميرنغي، التي تُمني نفسها برؤية مبابي في سانتياغو برنابيو بالقميص الأبيض.

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