أول تعليق من أرتيتا بعد ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، على ما تردد حول اقترابه من تدريب ريال مدريد، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي الحالي، بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير إعلامية، أكدت إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، غاضب من أنشيلوتي، بسبب بعض القرارات الفنية للأخير، مشيرة إلى أن النتائج الأخيرة للريال والعروض المتواضعة التي يقدمها الملكي دفعت بيريز للتفكير في التعاقد مع أرتيتا بداية من الموسم المقبل.

ورد أرتيتا على هذه التصريحات، حيث قال لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كمدير فني لا أستطيع التحكم فيما يكتب عني".

وتابع: "ما أستطيع قوله، هو أنني أركز بشكلٍ كاملٍ على مهمتي مع أرسنال".

وأتم أرتيتا، قائلاً: "أشعر بالفخر الشديد، أنا ممتن للعمل الذي أقوم به مع أرسنال".

يذكر أن أرسنال يقدم هذا الموسم أداء مذهلاً تحت قيادة أرتيتا، إذ يتصدر الجانرز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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